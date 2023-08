All American - S02 E04 - Promotion1994

Billy, Corey et Grace décident de se rendre à une réunion d'anciens élèves de leur lycée et se souviennent de leurs années passées ensemble. Cette réunion est également l'occasion pour Billy et Corey de régler leurs différends et de mettre un terme à leur rivalité. De son côté, Asher reçoit la visite inattendue de sa mère qui lui demande de remettre à son père les papiers du divorce. Il trouve du réconfort et du soutien auprès de sa meilleure amie Olivia pour laquelle il éprouve toujours des sentiments. Pendant ce temps, Spencer et Olivia se rendent compte que l'état de santé de Layla est de plus en plus préoccupant et qu'elle souffre sans doute d'une dépression nerveuse. Ils tentent de lui venir en aide et parviennent à trouver le moyen de rentrer dans la chambre d'hôtel où elle s'est enfermée...