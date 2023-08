All American - S02 E05 - Affronter ses démons

Leïla arrive chez les Bakers où une petite réunion de famille surprise est organisée pour elle. Le docteur Gurman, psychiatre, son père et Spencer sont aussi présents pour lui parler de son hospitalisation. Face à son refus, son père envisage une autre option : des consultations externes. Spencer rentre chez lui pour lire les lettres que son père Corey a laissé pour Dillon et lui. Il les abandonne une nouvelle fois. Pour lui, Corey est le seul responsable et il ordonne à Dillon de ne pas se sentir coupable. Toujours aussi imprévisible et instable, Leïla organise une soirée d'anniversaire pour les Bakers chez JJ. Un problème persiste : les Bakers sont punis et ne sont pas censés faire la fête. Spencer a une explication pour le moins musclée avec Darnell au sujet de Corey. C'est Cliff Mosley qui évitera le renvoi de Spencer. Celui-ci devra en revanche "renvoyer l'ascenseur".