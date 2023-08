All American - S02 E06 - De l' huile sur le feu

Une « revanche amicale » entre Beverly Hugh et South Crenshaw est organisée par Cliff Mosely, ce qui créée des frictions entre les deux équipes déjà échaudées après la victoire de Beverly au championnat. Spencer tente d’apaiser les tensions mais se voit proposer un marché par Darnell, qui tient à tout prix à découvrir ce qui est arrivé à Corey. Olivia et Asher essaient d’y voir plus clair dans leur relation, mais Olivia se retrouve face à de vieux démons. Jordan aimerait pouvoir se concentrer sur le match contre South Crenshaw mais se trouve empêtré dans des responsabilités qui le dépassent. Coop demande de l’aide à Layla pour avancer sur la composition de ses morceaux, et Layla trouve une source d’inspiration inattendue, ce qui la renvoie à des interrogations personnelles.