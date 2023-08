All American - S02 E07 - Retrouver les siens

Les Bakers entament leur thérapie familiale et Grace James emmène Spencer, Dillon et Darnell chercher Corey dans le chalet familial où il aime se retirer. Billy, Laura et leurs enfants vont devoir trouver la force de tout se dire et surmonter leurs dissensions s'ils veulent reconstruire leur famille. Laura, Spencer, Darnell et Dillon devront trouver les arguments convaincants pour persuader Corey de revenir finir ses jours auprès des siens.