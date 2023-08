All American - S02 E09 - Petit frère

Depuis qu’il a arrêté le football, Spencer doit jongler entre les petits boulots pour réussir à mettre de l’argent de côté pour ses études. Cette situation provoque une distance entre lui et son petit frère, qui lui reproche de ne plus être assez disponible. Lorsqu’il apprend que Coop doit jouer à l’occasion de la réouverture d’une salle de roller et qu’elle doit vendre des billets pour y assurer sa place, Spencer se dit que c’est l’occasion rêvée pour retisser des liens avec Dillon. Billy suit la même démarche avec Olivia et Jordan, bien décidé à profiter du premier week-end seul avec ses enfants pour se créer des souvenirs en famille. De son côté, Layla s’est fait une amie précieuse dans son centre de soins et s’y sent comme dans un cocon. Coop apprend que Tyrone est sorti de prison et le croise partout où elle va, ce qui n’est pas sans l’inquiéter.