All American - S02 E11 - A la croisée des chemins

Blessé à l'épaule droite, Spencer est admis d'urgence à l'hôpital. Il a perdu beaucoup de sang et la situation est critique. Olivia, sous le choc, est à ses côtés. La police ne la ménage pas pour autant et l'interroge comme si Spencer faisait partie d'un gang. Il en est de même pour le personnel hospitalier qui tarde à transfuser Spencer. Heureusement, Mona, l'infirmière qui s'occupe de lui, fait tout pour accélerer la manoeuvre. Spencer supplie Coop d'aller voir Flip pour calmer le jeu. Il veut empêcher une nouvelle fusillade et leur demande de laisser Tyrone tranquille. L'opération que doit subir Spencer n'est pas sans risques. Il pourrait ne plus retrouver le plein usage de son épaule et tirer un trait sur sa carrière.