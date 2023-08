All American - S02 E12 - Seul l'avenir nous le dira

Alors que Spencer se remet doucement de son opération suite à sa blessure par balle, il n’a qu’une idée en tête : reprendre le football le plus tôt possible. Tandis que Billy et ses coéquipiers lui conseillent de prendre son temps et de se ménager, il décide d’accompagner Darnell à une visite du campus de l’Université de Californie, qui semble intéressée par leurs candidatures pour jouer dans leur équipe l’année suivante. Très vite, les deux amis se rendent compte que cette université est pour eux un rêve devenu réalité. Coop est partagée entre son désir de punir Tyrone pour venger Spencer et Preach, et de nouvelles opportunités professionnelles que lui promet Layla. Asher n’a qu’une obsession : se faire repérer par des recruteurs, mais son dévouement extrême au football et les récents changements dans son comportement ne passent pas inaperçus auprès de sa mère. Renée, la mère de Darnell, débarque in extremis chez Grace. Un face-à-face oppose alors les deux femmes, qui ont toutes deux à coeur l’avenir du jeune homme.