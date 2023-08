All American - S02 E13 - Esprit d'équipe

Tyrone revient dans le quartier et compte bien asseoiir son emprise avec l'aide de sa "famille". Flip lui fait comprendre que ça ne sera pas si simple. Coop enregistre la maquette de son premier morceau. Leyla et Spencer sont très enthousiastes. Les résultats de l'élection au poste de procureur du comté de LA sont proches et les boules puantes commencent à voler. Laura Baker garde son calme. Coop va voir Preach au parloir. Preach s'est fait tabasser et il la prévient : elle est la prochaine sur la liste de Tyrone. Les nouvelles sont bonnes pour Spencer, il peut retourner jouer avec son équipe, même s'il n'est pas à cent pour cent de ses capacités. Il lui reste à regagner la confiance du coach Baker.