All American - S02 E15 - Le retour

Le jour du tournoi de fin d’année est arrivé. Alors que les joueurs de l’équipe des Eagles se préparent pour le premier match de la journée, Billy leur annonce qu’il est suspendu. Jordan, Spencer et J.J. ne comprennent pas une telle décision, d’autant que Billy refuse de faire des commentaires pour l’expliquer. Olivia, qui est la seule à être dans la confidence avec Asher, trouve cela trop lourd à porter et décide de faire une pause dans leur relation. De son côté, Spencer reçoit la visite du coach Wilson qui lui confie toujours vouloir l’intégrer dans son équipe à l’université de Californie. Mais pour cela, Spencer va devoir faire ses preuves et jouer au tournoi, ce qui va à l’encontre des recommandations de Billy. Jordan cherche à reprendre contact avec Simone mais celle-ci se montre particulièrement distante avec lui. Malgré les conseils d’Olivia, Jordan est bien décidé à comprendre pourquoi son amie l’évite. En apprenant que la soirée d’ouverture de tournoi risque d’être annulée, Layla propose de l’organiser chez elle, ce qui inquiète Spencer et Olivia, mais va surtout provoquer une discussion avec J.P., qui va devoir apprendre à instaurer des limites avec sa fille.