All American - S03 E01 - Nouveau départ

"Spencer se retrouve sur le banc des accusés après la parution d’une interview qui perturbe ses anciens coéquipiers et suscite une tempête d’émotions parmi eux. La tournée de Coop et Layla s’achève. Tout en tentant de comprendre ce qu’il s’est passé avec Patience, Coop essaie de savoir pourquoi la soeur de Tyrone est revenue. Billy est enthousiaste à l’idée de ce nouveau départ au lycée de South Crenshaw mais il doit d’abord se confronter à un épisode de son passé qui pourrait bien lui mettre des bâtons dans les roues. Au même moment, Jordan et Simone se débattent pour faire leurs adieux à un être cher. Samantha Logan, Cody Christian, Monet Mazur et Karimah Westbrook apparaissent également dans cet épisode."