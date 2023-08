All American - S03 E02 - Survivre à South Crenshaw

Contrairement à ce qu’ils attendaient, Spencer (Daniel Ezra) et Billy (Taye Diggs) ne sont pas accueillis en héros par leur nouvelle équipe de football et comprennent rapidement qu’ils vont devoir s’adapter et avant tout gagner la confiance des autres équipiers. Jordan (Michael Evans Behling) est surpris en découvrant le nouveau coach de Beverly, tout en voyant son nouveau statut de quaterback menacé lorsque ce même coach décide de tout chambouler. Coop (Bre-Z) et Layla (Greta Onieogou) entrent en conflit au sujet du cachet que Coop est censée toucher après la tournée, ce qui mène Layla à découvrir ce qui a poussé Patience (Chelsea Tavares) à quitter la tournée. De son côté, Asher (Cody Christian) fait des cachotteries à Olivia (Samantha Logan) ce qui pourrait mettre en péril leur relation. Monet Mazur and Karimah Westbrook apparaissent également dans cet épisode.