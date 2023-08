All American - S03 E03 - De grandes espérances

C'est la rentrée pour les équipes de Crinshaw et Beverly. Les enjeux sont élevés et tout le monde a la pression. Le Coach Baker part du mauvais pied avec l'équipe de Crinshaw. En compétition avec Chris pour le poste de quarterback, Darnell en veut à Spencer car il croit qu'il a conseillé au Coach de prendre Chris plutôt que lui. Jordan a du mal à accrocher avec Montes, la nouvelle coach de Beverly. La fille de celle-ci n'est autre que Vanessa, qu'Olivia a surprise avec Asher sur la plage au Mexique. Olivia refuse de parler de l'été avec Asher mais se confie à Layla, Vanessa accepte une invitaiton de JJ, Spencer a toujours des soucis avec son bras et s'en ouvre à Layla qui lui conseille de consulter un spécialiste des traumas du sport.