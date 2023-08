All American - S03 E04 - Point de rupture

Spencer commence ses séances avec un psychologue et celui-ci lui demande de remonter jusqu’à la source de son stress, ce qu’il appelle le « point de rupture ». Spencer va devoir revivre le soir de la fusillade, ce qui s’avère plus difficile que ce qu’il laisse entendre. Jordan s’inquiète pour Simone, qui ne donne pas de nouvelles. Lorsque Grand-père Willie débarque pour reprendre son petit-fils en main, ce n’est pas vraiment du goût de Billy et de Laura. Asher se donne à cent pour cent pour gagner la confiance de la coach Montes et retrouver sa place dans l’équipe. Coop et Patience composent un nouveau morceau qui obtient un succès immédiat. Elles décident alors d’en faire un clip, mais Patience est toujours sous contrat avec J.P. Layla décide alors de passer à l’attaque. La famille de Spencer se prépare au départ de Darnell, notamment Dillon qui ne vit pas très bien cette séparation. Coop reçoit un avertissement de la conseillère d’orientation : elle va devoir rattraper tous ses cours pour pouvoir passer en dernière année. Le problème, c’est qu’elle ne jure que par la musique…