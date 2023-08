All American - S03 E05 - Remise en question

La pression se fait sentir dès les premiers matchs en ce début de saison et les titulaires voient déjà leurs postes en danger. Du côté de South Crenshaw, c'est la douche froide avec deux défaites d'affilée et déjà des remises en question. Du côté de Beverly, Jordan Baker subit un choc lors d'un placage musclé et il se retrouve sur la touche. C'est JJ qui est nommé nouveau Quarterback titulaire. Patience se tourne vers Monique pour tenter d'être libérée de son contrat. Coop voit ça d'un très mauvais oeil. Spencer poursuit ses séances chez le docteur Spears. S'il arrive à se livrer par écrit, il va maintenant falloir être capable de verbaliser ce qu'il ressent envers Coop, étape essentielle s'il veut mettre un terme à ses douleurs à l'épaule. Laura appelle Billy pour lui faire part de ses doutes : elle se demande si Olivia ne s'est pas remise à boire.