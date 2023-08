All American - S03 E06 - Week-end au chalet

Suite à sa dispute avec Coop, Spencer se rend au chalet de son père pour réfléchir. Ne voulant pas le laisser seul, Layla et Olivia décident de l'y rejoindre accompagnées de Jordan et Simone, JJ et Vanessa et d'Asher. Le soir, au cours de la soirée jeux, l'ambiance dégénère, des piques sont lancées et des vérités cachées sortent au grand jour. Simone et Jordan se disputent. Jaloux, Asher confronte Olivia sur ses sentiments pour Spencer et pour lui. Layla apprend par Vanessa qu'Olivia est venue à Las Vegas et exige de Spencer qu'il lui raconte ce qui s'est réellement passé durant l'été... Coop arrive sur ses entrefaites et s'explique avec Spencer...