All American - S03 E07 - Tout ce qui se passe à Vegas…

JJ, Jordan, Simone et Spencer arrivent à Las Vegas pour y passer le week-end et voir le concert de Coop. Ils ont une immense suite et une salle de jeu privée rien que pour eux. C'est l'occasion pour Spencer de revoir Layla et de se jeter à l'eau. Patience confie à Coop qu'elle aimerait prendre un tournant au niveau de l'univers musical de sa carrière, mais convaincre un producteur de l'envergure de JP est loin d'être aisé. Coop parvient à la persuader de tenter sa chance en allant lui faire écouter son nouveau titre. Spencer arrive à convaincre Olivia de le rejoindre et ils font tous les deux une découverte de taille : Jordan et Simone ont décidé de profiter de leur week-end à Vegas pour se marier.