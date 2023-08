All American - S03 E08 - La Ressource

Alors que les élections du Roi et de la Reine du lycée de South Crinshaw approchent, ni Coop ni Spencer ne semble vouloir célébrer leur nomination. Spencer, parce que sa meilleure amie et Layla ont décidé de couper les ponts avec lui, et Coop, parce qu’elle est prise entre ses obligations de lycéenne et de nouvelles opportunités dans sa carrière musicale. Soucieuse de l’équilibre mental de sa fille, Laura autorise Jordan à prendre un « jour de congé » entre frère et sœur pour tenter de remonter le moral d’Olivia et de recréer du lien entre les jumeaux. Asher a du mal à repartir sur de bonnes bases, que ce soit avec Vanessa ou avec la coach Montes. Olivia provoque un face à face avec Layla pour essayer de s’expliquer mais elle se heurte à l’animosité de sa meilleure amie. Billy est une fois de plus aux prises avec la rigueur imposée par D Angelo Carter au sujet des nouveaux critères de notation, et s’efforce de comprendre pourquoi le proviseur adjoint est aussi réticent à soutenir l’équipe de foot. Spencer décide de trouver sa propre solution pour aider ses coéquipiers, et fait la rencontre de Jabari, un élève en première année qui vient de faire un séjour à la prison pour mineurs et s’avère un redoutable joueur de foot.