All American - S03 E09 - Plus de secrets

Olivia demande à Spencer de faire croire à la police qu'il était au volant pour échapper à l'éthylotest. Spencer lui demande de prendre ses responsabilités et de dire à sa famille qu'elle s'est remise à boire, sinon c'est lui qui s'en chargera. Ce qu'il ne manque pas de faire. C'est la panique chez les Baker. Le coach Wilson de UCLA a démissionné et Spencer n'a plus le moindre semblant de proposition pour la saison prochaine. Billy Baker est toujours désespérément à la recherche d'un kicker, mais la solution semble se prénommer Nhani. Jordan demande à Simone de changer d'avis et d'annoncer à ses parents qu'ils se sont mariés. La coach Montes voudrait faire jouer Asher en défense afin de facilter son recrutement en université. Asher est perplexe et son père s'y oppose catégoriquement, ce qu'il ne manque pas d'aller dire à Montes. Après les révélations de Spencer, Olivia tente en vain de joindre sa marraine pour qu'elle explique à ses parents qu'elle n'a pas replongé. Après de nombreuses tentatives, Olivia disparait et tout le monde est à sa recherche.