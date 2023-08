All American - S03 E10 - Dans les pas de mon père

Maintenant que l’équipe des Chargers est au complet et opérationnelle, Spencer doit tout donner pour redresser la barre et tenter d’attirer l’attention des recruteurs pour l’université. De son côté, Beverly se prépare à affronter l’équipe de Westlake, triple enjeu pour Jordan car il veut en profiter pour humilier Dane et se faire repérer par le coach de l’université de l’Arizona. Olivia se rend à sa première réunion pour les personnes souffrant d’addiction. Elle y fait la connaissance de Nina, une jeune femme un peu trop insistante pour la parrainer, et recroise également l’infirmière Joy, qui anime les réunions et met rapidement Olivia face à ses contradictions. Après une conversation énigmatique avec Coop, Layla se rend compte qu’elle ne sait peut-être pas tout sur les raisons qui ont motivé son père à laisser Patience partir en tournée avec Lil’ Jewel. Alors que se prépare un hommage à Tamika Pratt, jeune femme noire tuée par la police, Kia fait remarquer à Coop qu’elle est sans doute trop dure avec Monique et qu’elle devrait lui laisser une chance. Asher est pris entre les demandes pressantes de J.J. vis-à-vis de Vanessa, et ses propres sentiments qu’il n’arrive toujours pas à définir.