All American - S03 E11 - #JusticePourTamika

L'université Texas Tech fait une offre à Spencer. Celui-ci fonde de grands espoirs sur cette proposition car il n'en a pas d'autres. Jordan, toujours déprimé, ne quitte plus la maison et rejette l'aide de ses amis. Grace fait la connaissance de la fille du proviseur adjoint et leurs rapports deviennent plus cordiaux. Révoltée par la mort de Tamika Pratt, Olivia s'engage dans son podcast et reproche à sa mère de ne pas vouloir divulguer les images des derniers instants de la jeune fille...