All American - S03 E12 - Faire bouger les lignes

Réunion de crise chez les Baker. Les parents de Simone rendent viste à Laura pour discuter d'un éventuel divorce entre nos deux jeunes tourtereaux. Les débats houleux sont interrompus par une nouvelle de taille : les images de la caméra mobile de l'officier de police impliqué dans la mort de Tamika Pratt ont fuité et elles circulent sur Internet ainsi qu'au journal télévisé. Les conséquences pour Laura Baker sont dévastatrices. Olivia lui avoue que c'est elle qui a volé les images dans son ordinateur. La sanction ne tarde pas à tomber : Laura est punie jusqu'à nouvel ordre. Billy était absent et il disparait fréquemment de la circulation parce qu'il a plusieurs consultations avec des neurologues pour tenter de trouver une explication à ses pertes de mémoire. Est-il atteint d'encéphalopathie traumatique chronique ? Rien ne va plus pour Jordan en tant qu'athlète, fils, mari... Spencer pense que l'heure est venue de montrer la solidarité de la communauté Afro-Américaine envers Tamika Pratt grâce à un geste fort.