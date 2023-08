All American - S03 E13 - Toujours dans la course

Spencer et Dillon apprennent que leur mère vient d’être diplômée d’université et décident de lui organiser une fête-surprise pour célébrer cet événement. Spencer propose à Olivia de l’aider aux préparatifs, mais lorsque leur prise de position dans l’affaire Tamika Pratt commence à faire la une des informations nationales, ils se rendent comptent qu’ils sont le symbole d’un mouvement qui les dépasse. Au lendemain de la disqualification de l’équipe de Crinshaw pour le championnat, Billy s’inquiète pour l’avenir de ses joueurs et décide d’organiser un match amical avec l’équipe des Eagles pour attirer l’attention des recruteurs. Mais la coach Montes et le principal D Angelo Carter ne l’entendent pas de cette oreille. Suite à une initiative de Preach pour « booster » ses produits dérivés, Coop propose à Layla d’engager Preach comme responsable merchansising. Mais la première rencontre entre les deux principaux intéressés ne se déroule pas du tout comme prévu.