All American - S03 E14 - Amis à la vie, à la mort

Coop va avoir 18 ans, c'est l'occasion pour elle et Spencer de se remémorer chacun de leur côté la promesse qu'ils s'étaient faite avec Shawn lorsqu'ils avaient 10 ans. Layla et Preach décident de lui offrir une fête surprise et demandent conseil à Spencer avec qui elle est toujours brouillée. Billy présente Dante Smart, le recruteur de l'université de Toledo à Spencer. Celui-ci est toujours dans l'attente d'une offre ferme pour une bourse d'étude à l'université. Dante, voyant Spencer stressé par le match contre Westlake, lui donne quelques conseils...