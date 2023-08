All American - S03 E15 - Une soirée inattendue

Billy impose à Spencer et Frausto de passer la soirée ensemble dans l'espoir de résoudre les tensions entre eux. Les deux ados se retrouvent à jouer au billard et à parier avec Asher et Jordan. Olivia attend Layla avec impatience mais elle est très déçue quand elle arrive avec Carrie. Les deux jeunes filles n'accrochent pas. Sur les conseils d'Olivia, Laura invite Grace à boire un verre. Elles tombent sur Denise, la soirée qui promettait d'être ennuyeuse prend un tour inattendu... Billy et Di Angelo Carter s'expliquent enfin autour d'une bouteille de whisky...