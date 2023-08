All American - S03 E17 - Bienvenue à Bringston

Simone, Jordan, Spencer et Olivia rendent visite à la tante de Simone à Atlanta pour le week-end. L’université de Bringston célèbre justement la rentrée et le Campus est en fête. Dès le début, les amis sont frappés par l’ambiance qui règne dans cette fac qui fait partie des « Universités Historiquement Noires », c’est-à-dire fondées par des personnes Noires et qui oeuvrent dans l’intérêt de cette communauté. Simone y fait la connaissance de Damon Sims, star du baseball venu passer un week-end incognito avant de rejoindre la Ligue Majeure de Baseball. Très vite, Olivia et Simone se font embrigader par Keisha, étudiante en médecine et capitaine de la section danse, qui leur demande de remplacer une jeune danseuse au pied-levé. De son côté, Damon fait la connaissance des deux coachs de l’équipe de baseball locale, les Lions, et se fait mal accueillir par l’assistant-coach, Marcus Turner, qui semble avoir décelé les doutes du jeune homme vis-à-vis de sa carrière. Pendant ce temps, Amara, la tante de Simone, enseignante en journalisme et militantisme, semble travailler sur un sujet sensible en lien avec les fraudes en section sport-étude. Très vite, le nom de l’entraîneur-chef des Lions, Leonard Shaw, est évoqué…