All American - S03 E19 - Trahison interne

Billy vient annoncer une très bonne nouvelle à Spencer : il a été choisi pour le match Platinum All-American qui récompense les meilleurs joueurs de son niveau. Mais la finale qui va opposer les Eagles aux Chargers approche et des tensions apparaissent quand les entrainements secrets entre Spencer et Jordan sont révélés. En parallèle, Olivia a du mal à assumer sa relation avec Spencer au grand jour. De son côté, Coop s'apprête à entamer sa tournée à Las Vegas. Et Layla gère tant bien que mal sa relation avec l'épineuse Carrie.