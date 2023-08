All American - S04 E09 - Le sponsor

Les vacances d'été sont là. Les garçons font la fête dans une maison sur la plage louée par JJ. Spencer cherche un sponsor pour son année universitaire. Olivia a fini son stage de journaliste et vient en aide à Coop et Patience qui ont décidé d'emménager ensemble. Chez grand-père Willy, la cohabitation s'avère compliquée maintenant que Billy et Laura ont emménagé...