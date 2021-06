Dans les parages

Kim et Victoria sont les meilleures amies du monde et rêvent de devenir comédiennes. Dans l’espoir d’y parvenir, elles décident de se rendre à un Festival afin de rencontrer Elisa Tannero, l’agent des stars ! Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. Elles vont découvrir que leur amitié est bien plus précieuse que leur soif de succès…