Cruel Summer

Dans une petite du Texas, Kate, une adolescente belle et populaire est enlevée. Jeannette, une autre adolescente, timide et maladroite et sans lien apparent avec la première, devient soudainement l'icône de la ville avant de devenir la personne la plus méprisée de l'Amérique. Un thriller non conventionnel à ne pas manquer qui se déroule sur 3 étés dans les années 90