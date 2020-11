Une année incroyable à Disneyland

Pour Disneyland Paris, Noël est l’apothéose, une fête qui se prépare presque un an à l’avance ! En 2017, le parc a fêté ses 25 ans. Un anniversaire qui s’est traduit par une année jalonnée d’évènements de quoi en mettre plein la vue aux visiteurs venus faire la fête avec plusieurs nouveautés : parades, spectacles et animations... Mais comment concilier l’organisation de ces festivités avec l’accueil quotidien de près de 40 000 visiteurs par jour ? Pendant un an, nous avons vécu dans les coulisses du premier parc d’attractions d’Europe. Exceptionnellement, nous avons partagé le quotidien des 15 000 employés, cascadeurs, danseurs mais aussi jardiniers, artisans d'arts, chefs cuisiniers, vendeurs ou même... Princes et Princesses ! Tous nous ont livré leurs secrets. Sur quelles méthodes reposent la magie Disneyland ? Qui se cache derrière la grande parade, les plats du bistrot de Rémy ou les buissons du Jardin d'Alice ? A quoi ressemble « CastMemberland » la ville « secrète » des employés ? Dans ce document inédit, nous verrons comment le parc a relevé le défi de ce 25e anniversaire. Du grand rush de l’été jusqu’aux coulisses de la toute nouvelle parade de Noël, en passant par les fêtes d’Halloween, découvrez la magie de Disneyland Paris.