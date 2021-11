David Makes Man - S01 E02 - Engrenage

David et JG se préparent à rendre visite au grand-père de JG, Saul, et Raynan insiste pour les rejoindre. David et Raynan visitent ensuite la maison de l'oncle de Raynan, Tio Teo, où les deux se souviennent de Sky. Tio Teo révèle à David qu'il veut que David participe à une opération plus importante à The Ville. Le sujet de Sky revient, et Tio Teo se moque de l'insistance de David sur le fait que Sky n'a jamais voulu qu'il déplace de la drogue. Sky était, dit-il sournoisement, un dealer lui-même. Plus tard à la fête de quartier, Raynan remet à David son cartable, maintenant rempli de drogue, ...