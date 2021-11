David Makes Man - S01 E04 - Gloria

À travers ses rêveries et le contraste saisissant de la réalité, nous en apprenons davantage sur le passé et le présent difficile de Gloria. Après avoir calculé son budget dans l'espoir de se rapprocher de l'école de rêve de David, Gloria demande à Jay un nouveau poste au restaurant. Jay lui rappelle son passé et la touche de manière inappropriée. En se dégageant de son étreinte, elle se fait mal. Lorsqu'elle offre plus tard un dessert gratuit aux clients, Jay la congédie. Peu de temps après, Gloria entre dans une pharmacie pour des analgésiques, mais elle évite la tentation et choisit plutôt des patchs médicamenteux...