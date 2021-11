David Makes Man - S01 E05 - Le maître du verbe

Marissa et David se préparent pour l'école dans leurs maisons respectives. Marissa s'habille comme sa mère l'y oblige et David et JG trouvent leur mère Gloria dans un état trop positif. À l'école, David invite Marissa au bal de l'école, mais elle refuse et demande à Seren à la place. David a une autre séance avec le Dr Bree, qui offre à David une ordonnance pour des somnifères. Après sa journée d'école, David voit Sky et ils entrent dans une séquence fantastique. David est ramené à la réalité par Shinobi et les autres garçons du coin, qui se moquent de lui.