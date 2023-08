Didier

Jean-Pierre, manager recruteur d'une équipe de football professionnelle, traverse une mauvaise passe : sa maîtresse Maria le quitte à la suite d'un malentendu, les joueurs qu'il a engagés se blessent ou sont fatigués, le président du club, Richard, un gangster, devient menaçant... Une amie journaliste lui confie son chien Didier pour quelques jours. Un matin, au lieu de l'animal, il trouve dans son salon un homme au comportement de chien domestique. Tout en se débattant dans ses problèmes footballistiques et personnels, il dresse peu à peu l'homme-chien, qui ne lui est finalement pas inutile, notamment quand ce dernier le défend contre une agression. Ayant découvert par hasard l'habileté de Didier avec un ballon, Jean-Pierre l'initie au football... De bons moments en perspective avec Alain Chabat qui, grâce à Didier, a reçu le César de la meilleure première œuvre en 1998. Depuis, il ne cesse de divertir et d'émouvoir le public devant et derrière la caméra. Dernier rôle de marque, celui de Napoléon dans La nuit au musée 2 cette année.