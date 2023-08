Drop Dead Diva

Séries

Deb Dobson, un top-modèle de 24 ans est victime d’un accident de voiture mortel alors qu’elle se rendait à une audition. Grâce à une intervention divine, son âme se loge dans le corps de Jane Bingum, une brillante avocate, en léger surpoids, affichant une taille 46 et un QI de 30 points supérieur à la moyenne. Deb va devoir confronter les préjugés, les kilos en trop et les déceptions amoureuses avec humour et ténacité ! Une bonne dose de rires, quelques zestes de larmes, de l'amour et une pincée de surprises