Séries & Fictions ・ Dès le 5 sept. sur TF1 séries films

Alex, une jeune femme forte et indépendante, en couple avec Oscar depuis de nombreuses années, est à un moment-clé de sa carrière d'architecte. Elle s'apprête à signer un contrat très important pour un immeuble qu'elle a conçu avec sa meilleure amie, Katia. Mais une nuit, un appel va tout bouleverser. Le corps de son mari a été retrouvé dans un parc, dans les environs de Valence. Toutes ses certitudes sur sa vie, son mariage, vont s'effondrer et elle va se lancer dans une quête désespérée pour découvrir la vérité. Une enquête palpitante et un suspense garanti. Et vous, que feriez-vous si vous appreniez que votre partenaire menait une double vie ? Plongez dans ce triangle amoureux, TF1 SERIES FILMS vous propose de découvrir la nouvelle série inédite de Alex Pina, le créateur de La Casa de Papel - El Embarcadero avec Alavaro Morte (Oscar), le célèbre El profesor de La Case de Papel et Verónica Sánchez (Alex), Irene Arcos (Verónica).