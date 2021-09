El embarcadero - La Lettre

"Alex s'enfonce toujours plus dans ses mensonges, mais la situation devient très périlleuse le jour où le testament d'Oscar doit être ouvert chez le notaire. Veronica veut aller parler à la femme d'Oscar pour éviter qu'elle apprenne l'existence de Sol brutalement. Alex la persuade de ne pas le faire. Mais Veronica se rend au travail d'Alex et Katia, se faisant passer pour elle, va la blesser et la faire douter comme jamais.Katia se débat avec ses sentiments contradictoires vis-à-vis de son patron, qui a quitté sa femme pour elle. Elle pense ne pas vouloir d'une relation officielle, mais ressent de la jalousie. Elle qui n'avait jamais eu de relation sérieuse commence à se remettre en question.Alex continue d'enquêter, ses soupçons se portant sur Vicente, l'ami de Veronica. Elle est d'ailleurs effarée d'apprendre qu'Oscar s'est tellement libéré sexuellement avec Veronica qu'il a eu un plan à trois avec Vicente. Cette idée la perturbe tellement qu'elle en vient à faire des propositions indécentes à cet homme.Le testament est ouvert, et Alex reçoit, d'une certaine façon, enfin, des explications de son mari."