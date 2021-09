El embarcadero - La Renaissance

Alex, qui semble renaître après sa crise, est tout à coup très inspirée et redessine totalement leur projet, proposant un immeuble à l'image de ses propres transformations : plus aérien, léger, organique, vivant, proche de la nature. Elle poursuit son enquête, de même que Conrado. Leurs découvertes les mèneront jusqu'à un bar à hôtesses, et sur la piste d'un homme d'affaires très louche et d'un mystérieux sac emplis de billets. Car il semble qu'Oscar s'était lancé dans des opérations illégales et très dangereuses. C'est aussi un nouveau départ pour Katia, qui ne veut plus être le genre de femme qu'elle était. Blanca aussi, qui se rapproche enfin de sa fille, commence à avoir des doutes sur le roman qu'elle écrit, mais son éditeur ne l'entend pas de cette oreille...