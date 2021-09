El embarcadero - La Révélation

Alex va voir Valiente, le cheval de course légué par Oscar. Elle l’emmène avec elle chez Veronica, à l’occasion de l’anniversaire de Sol, le premier sans Oscar. Blanca appelle Katia en urgence : Ada veut quitter son lycée et partir à New York… Conrado poursuit son enquête, avec un interrogatoire plutôt musclé de Fred. Il fait ensuite à Veronica des révélations qui vont la bouleverser.