El embarcadero - S01 E03 - La Thérapie

"Alex a accepté de suivre la même thérapie de groupe que Conrado. Se confier semble lui faire du bien et lui permettre d'analyser ce qui lui arrive, car elle perd tout contrôle et ça ne lui ressemble pas.Elle a découvert qu'Oscar et Veronica avaient une fille, Sol, s'est installée chez Veronica, sous le prétexte d'une étude des oiseaux dans le parc, pour continuer à enquêter et essayer de comprendre. Et parce que tout ça la séduit de plus en plus. Veronica, surtout, avec sa personnalité libre, la perturbe et lui faire prendre conscience de ses propres limites, de la fadeur de sa vie.Bien consciente que cette obsession paraîtrait assez étrange à Katia et à sa mère, elle leur cache la vérité, mais quand elle apprendra que ces deux femmes en savaient plus qu'elles n'ont bien voulu le lui dire, sa colère et sa déception seront très grandes."