El embarcadero - L'Eveil

Complètement abattue, Alex rentre chez elle, entourée de Blanca, Katia et Ada. Elle n’a qu’une envie : mourir. Inquiète, Katia se rend à sa place à la séance de thérapie pour trouver le moyen de la secouer. Il faut trouver une nouvelle idée pour le projet de construction rejeté par Alex. Fred vient lui rendre visite dans un but plutôt trouble… Conrado aussi arrive chez elle, amené par Katia. À ce moment-là, Alex sort de sa torpeur et fait face à tous ses proches. Pour elle, tout a changé.