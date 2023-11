Action • Science-Fiction | 2013

Un film dirigé par Neill Blomkamp, l'action se déroule en 2154, un futur dystopique où la Terre est ravagée par la pauvreté et la surpopulation, tandis que les très riches vivent sur une station spatiale Elysium. Max Da Costa, (Matt Damon), un ouvrier sur Terre qui, après un accident industriel, se voit diagnostiquer une maladie mortelle. Pour sauver sa vie, Max entreprend une mission périlleuse pour atteindre Elysium, où la technologie médicale avancée peut le guérir. Son parcours le met en conflit avec le Secrétaire Delacourt (Jodie Foster), responsable de la sécurité sur Elysium. Max devient le catalyseur d'une révolte qui remet en question les disparités sociales et les inégalités entre les habitants de la Terre et d'Elysium. Le film explore la lutte des classes sociales, l'accès aux soins de santé et les implications éthiques de la technologie. Préparez-vous à l'action !