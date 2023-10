Evil - S01 E01 - Possession

Kristen Bouchard est une psychologue âgée d’une trentaine d’années, mère de quatre fillettes. Son mari est alpiniste à l’autre bout du monde et elle travaille régulièrement comme prestataire en tant que psychologue médico-légale pour le bureau du procureur du Queens. L’affaire pour laquelle elle témoigne cette fois-ci concerne un homme accusé d’avoir tué sept personnes. Il plaide la démence et sa femme affirme qu’il est possédé par un démon. Kristen demande plus de temps pour analyser l’accusé, mais le procureur la presse de confirmer son précédent témoignage, qui stipulait que l’accusé était bien conscient de ses actes. Elle refuse et cesse de collaborer avec le bureau du procureur, même si elle a encore un prêt étudiant très conséquent à rembourser. Le soir-même, elle est approchée par David Acosta, un homme qui se présente comme travaillant avec l’église. Il lui demande de l’aider en apportant son expertise en tant que psychologue pour demêler la folie de la possession. Elle accepte...