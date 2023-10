Evil - S01 E06 - Alerte Rouge

L’évèque Korecki charge David, Kristen et Ben d’aller rencontrer Grace, une auxiliaire de crèche que la presse et de nombreux témoins présentent comme une prophétesse capable de transmettre la parole de Dieu. Plusieurs de ses prophéties se sont déjà réalisées et le Vatican s’inquiète de savoir si elle une véritable prophétesse ou s’il s’agit d’une supercherie.