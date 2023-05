Fast and Furious 5

Cinéma - Action | 2011

Vin Diesel reprend le volant dans ce cinquième volet de la saga rempli d'action, de cascades hallucinantes, de créatures de rêve et bien sûr de bolides surpuissants, qui dynamite complètement les limites du genre. Le mythique Dom Toretto (Vin Diesel) retrouve l'ancien flic Brian O'Connor (Paul Walker) et toute son équipe pour un dernier job : in hold-up de 100 millions de dollars ! Traqués dans les rues de Rio par l'impitoyable agent Hobbs (Dwayne Jonhson) et toute son armée de flics corrompus au service d'un cartel de drogue ultra violent, Toretto et O'Conner vont devoir faire appel à leurs talents de pilotes surdoués pour réussir le casse du siècle.