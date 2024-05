Fast and Furious 5

Recherché par la police du monde entier, Dominic Toretto, évadé avec l'aide de Brian et Mia, se voit contraint à l'exil forcé… au Brésil. Ne pouvant garder profil bas bien longtemps, il réunit son équipe de fous du volant et s'attaque ouvertement au chef du grand cartel local. Un agent fédéral implacable, Luke Hobbs, s'est juré de mettre un terme à leurs activités illégales. Pour y parvenir, il ne manque pas de s'entourer de l'aide efficace d'une jeune recrue, Elena, et imagine un important dispositif d'assaut pour capturer les fugitifs...