Fast and Furious 8

Action • Aventure | 2017

Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont rangés et que le reste de l'équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve un semblant de vie normale. Mais quand femme mystérieuse (Charlize Theron) entraine Dom dans le monde du terrorisme et de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu'ils n'avaient jamais rencontrées auparavant. Des rivages de Cuba aux rues de New York en passant par les plaines gelées de la mer arctique de Barents, notre équipe va sillonner le globe pour tenter d'empêcher une anarchiste de déchaîner un chaos mondial et de ramener à la maison l'homme qui a fait d'eux une famille.