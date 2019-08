Fear The Walking Dead - La saison 1 débarque le dimanche 8 septembre sur TF1 Séries Films

Par| Écrit pour tf1-series-films |Le 22/08/19 à 14:41 , mis à jour le 22 Août 2019 à 14:47 | Voir le site de Fear The Walking Dead

Rentrée chargée sur TF1 Séries Films avec la diffusion du préquel inédit de “The Walking Dead”, “Fear the Walking Dead”. Découvrez les origines du mal...

C’est une nouvelle série qui arrive sur vos écrans à partir du dimanche 8 septembre prochain. Le préquel inédit de la série culte de The Walking Dead débarque sur TF1 Séries Films. L’occasion de découvrir l’origine de cette épidémie ravageuse...

Si vous avez manqué le début…

Nick, un ado à la dérive, toxicomane, se réveille d'un shoot dans un squat de Los Angeles, à la recherche Gloria, son amie. Attiré par des bruits suspects et des traces de sang, il découvre dans un recoin de la vieille église désaffectée, Gloria en train de dévorer la mâchoire d'un cadavre. Pris de panique, il fuit et se fait percuter par une voiture. A l'hôpital, alors que la Police l'interroge suite à ses déclarations fumeuses, sa famille débarque et mise tout sur des hallucinations dues aux psychotropes. Si Madison, sa mère, n'imagine pas une minute que ses dires sont vrais, Travis, son nouveau compagnon, lui, n'est pas si affirmatif. Un étudiant du collège où tous deux exercent, tient lui des propos étranges.

L'apocalypse ne fait que commencer…

Au casting : Kim Dickens (Madison Clark), Cliff Curtis (Travis Manawa), Frank Dillane (Nick Clark), Alicia (Alycia Debnam-Carey)...

La série créée par Robert Kirkman et Dave Erikson est diffusée aux Etats-Unis, sur la chaîne AMC, depuis le 23 août 2015. Elle compte actuellement 5 saisons.

Fear The Walking Dead - Dimanche 8 septembre 21h05 sur TF1 Séries Films