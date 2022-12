Fleabag

Séries & Fictions

Fleabag est une trentenaire, vivant à Londres et propriétaire d'un café qu'elle doit faire marcher seule depuis la mort accidentelle de son amie et partenaire, Boo. Pleine de dérision et de lucidité, elle brise le quatrième mur pour faire partager au spectateur le fond de sa pensée sur son entourage, qu'il s'agisse de sa sœur Claire ou de son père qui s'est mis en couple avec la marraine de Fleabag peu après la mort de sa femme.