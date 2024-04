Drame • Fantastique

Melinda Gordon (Jennifer Love Hewitt) a hérité d'un «don», qui lui permet de voir et de parler avec les esprits des morts. C'est sa grand-mère qui l'a initiée. Gérante d'un magasin d'antiquités dans une petite ville, nouvellement mariée à un ambulancier, Melinda aide les fantômes qui se promènent et qui sont pris au piège entre les deux mondes : la vie et la mort. Les morts parlent ... et elle, elle écoute.